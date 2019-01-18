Son Dakika Haberleri: Kuzeyden Güneye Gönül Projesi"

Kuzeyden Güneye Gönül Projesi"

1 saat önce

Kars Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Akseki ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Kuzeyden Güneye Gönül Projesi
Kars Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Akseki ilçesinde tarihi yerleri gezdi.


Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 9'u kız 11 öğrencinin Akseki'ye geldiğini söyledi.

Öğrencileri dört gün Akseki'de ağırlayacaklarını ifade eden Nasır, "İlk gün Akseki'nin düğmeli evleriyle ünlü tarihi Sarıhacılar Mahallesi'ni, Etnografya Müzesi ve 'Ben Aksekiyim' fotoğraf müzesini gezdi. Programın ikinci gününde ise Alanya Kalesi, Side'nin müze ve tarihi ören yerlerini görme imkanı buldu. Programın son gününde ise Akdeniz Üniversitesi ile Antalya'nın Kaleiçi ve turistik yerleri gezdirildi. Amacımız öğrencilere daha fazla yardımcı olarak Antalyamızın güzelliklerini göstermektir" diye konuştu.

Kars Susuz Gülizaroğlu Abdullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Uğur Avşar ise Antalya'nın tarihi mekanlarından ve doğasından oldukça etkilendiklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Susuz, Kars, Akseki, Eğitim
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