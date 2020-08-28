Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği törenle hizmete girdi - Son Dakika

Başkentte Kuzey Ankara'da bulunan Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ankara yeni bir polis merkezine daha kavuştu. Altındağ ilçesi Dandanakan Sokak'ta yapımı tamamlanan Altındağ Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve bir koç kesildi. Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve yetkililer katıldı.

Polis Merkezi Amirliği kurdele kesimi sonrasında hizmete girmiş oldu. Ayırca Ankara Valisi Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz'ın katılımıyla İl Asayiş Toplantısı da gerçekleştirildi. (İÇ- - ANKARA