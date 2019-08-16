Son Dakika Haberleri: Kuzeyşehir 5'inci Etap için kura çekimi yapılacak
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Kuzeyşehir 5'inci Etap için kura çekimi yapılacak

3 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5'inci Etap 2 bin 359 konut için hak belirleme kura çekilişi yapılacak.

Kuzeyşehir 5'inci Etap için kura çekimi yapılacak, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5'inci Etap 2 bin 359 konut için hak belirleme kura çekilişi yapılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5'ince Etap 2 bin 359 konut için kura çekilişi 21-22 Ağustos'ta Talat Özkarslı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Orta gelir konut grubu olarak tasarlanan projede, kuralı satışa sunulan toplam 2 bin 217 konut için 6 bin 177 başvuru alındı.
TOKİ, kuraya dahil edilmeyecek konut sayısını ise 142 olarak belirledi.
Kura sonucunda hak sahipleri, 2+1 daireye 175 bin 500 lira, 3+1 daireye ise 232 bin 500 ila 246 bin 500 lira ödeyecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:01 Kaynak: AA
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