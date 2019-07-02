Son Dakika Haberleri: Kuzeyşehir'e daha kolay ulaşılacak
Son Dakika Güncel Haber

Kuzeyşehir'e daha kolay ulaşılacak

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir Konutları'yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 60 metre genişliğinde 10...

Kuzeyşehir'e daha kolay ulaşılacak, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir Konutları'yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 60 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda açılacak yeni yolda asfaltlama çalışması başladı.
Gaziantep'in konut açığını kapatacak Kuzeyşehir Projesi'ne dönük çalışmaları hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, gerek altyapı gerekse de üst yapı çalışmalarında ciddi mesafe aldı.
Bu doğrultuda yol çalışmalarında Kuzeyşehir Konutları'yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 60 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda açılacak yeni yolda asfaltlama çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:36 Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silahını temizlerken kendisini vuran polis öldü Genç polis tabancasını temizlerken canından oldu Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzeyşehir'e daha kolay ulaşılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]