Kuzeyşehir'e daha kolay ulaşılacak
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir Konutları'yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 60 metre genişliğinde 10...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:36 Kaynak: AA
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutlu 8 bin 500 dönüme kurulacak Kuzeyşehir Konutları'yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 60 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda açılacak yeni yolda asfaltlama çalışması başladı.
Gaziantep'in konut açığını kapatacak Kuzeyşehir Projesi'ne dönük çalışmaları hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, gerek altyapı gerekse de üst yapı çalışmalarında ciddi mesafe aldı.
Bu doğrultuda yol çalışmalarında Kuzeyşehir Konutları'yla şehir merkezi arasındaki mesafeyi kısaltacak 60 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda açılacak yeni yolda asfaltlama çalışması yapıldı.
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