Kuzgun 19. Bölüm Ön İzleme

İki kıdemli polis ve eski dostlar Yusuf ve Rıfat, bir operasyon esnasında yüklü bir miktar rüşvet teklifi alırlar. Yusuf bu teklifi sert bir dille reddederken Rıfat onunla aynı görüşte değildir fakat bunu dillendirmez. Yusuf operasyondan sonra kendisine kurulan bir kumpas ile tutuklanır ve meslekten men edilir. Ona pusu kuran ise can dostum dediği Rıfat'tır. Yusuf'un cezaevine girmesi ile karısı Meryem ve üç çocuğu hayatlarının en acı ve trajik sınavıyla karşı karşıya kalırlar. Bu sınavın en büyük bedelini ise Kuzgun ödeyecektir. Kuzgun, ailesinden ve evinden uzakta yirmi yıl sürecek bir esaretin içine düşecektir. Kuzgun'un sır gibi kayboluşu, Dila'yı derinden etkiler. Çocukluk aşkını kaybeden Dila, kalbinde asla iyileşmeyecek bir yara ile yaşamına devam eder. Aradan geçen yirmi yıl ile birlikte okumak için gittiği Londra'dan temelli olarak dönen Dila, çocukluk aşkı ile karşılaşacağından habersizdir. Korumalık yapan Kuzgun'a verilen bir görev, onu Dila ile karşı karşıya getirecektir. Nevşehir'den İstanbul'a uzanan bu karşılaşma sonrasında Kuzgun, sadece Dila'nın hayatını değiştirmekle kalmayacak, herkesin hayatındaki taşları yerinden oynatacaktır.