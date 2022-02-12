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Kuzgun Art Space, "Tümevarım" sergisiyle açıldı - Son Dakika

Kuzgun Art Space, "Tümevarım" sergisiyle açıldı

12.02.2022 17:34
Kuzgun Art Space, "Tümevarım" sergisiyle açıldı

Kuzgun Art Space, 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Tümevarım" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kuzgun Art Space, 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Tümevarım" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Seyhan ilçesindeki Cemalpaşa Mahallesi'nde açılan sergiyi, sanatçıların yanı sıra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile davetliler de gezdi.

Çağdaş sanatın tüm alanlarından sanatçılara ev sahipliği yapma hedefiyle hizmete giren galeride, 19 sanatçıya ait 60 eser sergilendi.

Sergi, 5 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzgun Art Space, 'Tümevarım' sergisiyle açıldı - Son Dakika


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