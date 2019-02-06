Kuzguncuk Sahilde 60 Yaşlarında Erkek Cesedi Bulundu
37 dakika önce
Üsküdar Kuzguncuk Sahilde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
Üsküdar
Kuzguncuk Sahilde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Polis
ekipleri kıyıya vuran cesedin kimliğini belirlenmek üzere çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde, Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nde deniz kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan bazı vatandaşlar, kıyıda bir erkek cesedi gördü. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun yarısı denizde yarısı kıyıda olan şahsın cansız bedenini, kıyıya çekti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, olay yeri inceleme çadırı kurarak ceset üzerinde incelemelerde bulundu.
Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: İHA
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