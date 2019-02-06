Son Dakika Haberleri: Kuzguncuk Sahilde 60 Yaşlarında Erkek Cesedi Bulundu

Kuzguncuk Sahilde 60 Yaşlarında Erkek Cesedi Bulundu

37 dakika önce

Üsküdar Kuzguncuk Sahilde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Kuzguncuk Sahilde 60 Yaşlarında Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Üsküdar Kuzguncuk Sahilde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri kıyıya vuran cesedin kimliğini belirlenmek üzere çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde, Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nde deniz kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan bazı vatandaşlar, kıyıda bir erkek cesedi gördü. Durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun yarısı denizde yarısı kıyıda olan şahsın cansız bedenini, kıyıya çekti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, olay yeri inceleme çadırı kurarak ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Üzerinde kimlik bulunmayan ve 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Sabah, Polis, Üsküdar, 3. Sayfa
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