Son Dakika Haberleri: Kuzguncuk Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

Kuzguncuk Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Kuzguncuk sahilde erkek cesedi bulundu Sabah işe giden vatandaşlar denizde ceset fark ettiİSTANBUL - Üsküdar Kuzguncuk sahilde sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.

Kuzguncuk sahilde erkek cesedi bulundu
Sabah işe giden vatandaşlar denizde ceset fark etti

İSTANBUL - Üsküdar Kuzguncuk sahilde sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis cesedi denizden çıkardı.
Üsküdar Kuzguncuk'ta bu sabah saat 07: 30 sıralarında işe giden vatandaşlar denizde bir ceset fark etti. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 60 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedi denizden çıkarıldı. Cesedin kimliği belirlenemezken, polisin çalışması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Üsküdar, Sabah, 3. Sayfa
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