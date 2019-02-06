Son Dakika Haberleri: Kuzguncuk'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kuzguncuk'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Üsküdar Kuzguncuk'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.

Kuzguncuk'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Üsküdar Kuzguncuk'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Kuzguncuk'ta sabah saat 07.30 sıralarında işe giden vatandaşlar denizde bir ceset fark etti. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 60 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedi sudan çıkarttı. Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, polisin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:55 Kaynak: İHA

Sabah, Üsküdar, 3. Sayfa
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