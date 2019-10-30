Son Dakika Haberleri: Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

1 saat önce

Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kameradaİSTANBUL - Kuzguncuk'ta iki grup arasında çıkan kavgada tekme yumruklar konuştu.

Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

İSTANBUL - Kuzguncuk'ta iki grup arasında çıkan kavgada tekme yumruklar konuştu. Bazı kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un en sakin semtlerinden olan Kuzguncuk'ta dün akşam iki grup birbirine girdi. Sebebi henüz bilinmeyen kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çevredekilerin panik yaşadığı gözlendi. Tarafları ayırmaya çalışan çevredeki bazı kadınlar yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup birbirlerine tekme yumruklarla saldırıyor. Kadınlar da şahısları ayırmaya çalışıyor.

Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

İstanbul, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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