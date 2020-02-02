Kuzine Fırında Hamburger Köftesi Tarifi

Malzemeler:



600 g dana döş kıyma

60 g et suyu

Tuz

Karabiber



Tarif:



Kıymayı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine alın.

Üzerine et suyunu ekleyip yoğurma aparatıyla yoğurun.

Ardından tuz ve karabiberi ekleyip yoğurduktan sonra yarım saat dinlenmesi için Arçelik No Frost Buzdolabı'na kaldırın.

Dinlendirdiğiniz köfte harcını 3 parçaya bölüp 200'er gramlık köfteler elde edin.

Köftelere yuvarlak şekil vermek için elinizi ıslatın ve baş parmağınızla orta kısmına bastırarak ve şekil vererek yuvarlak hamburger köfteleri elde edin.

Köftelerinizi ekmeğinizin boyutundan biraz büyük hazırlamaya dikkat edin, böylece piştiklerinde tam boyutunda olacaklar.

Arçelik Kuzine Fırın'ı 180 dereceye getirip ısıtın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip köftelerini dizin.

Önceden ısıttığınız Arçelik Kuzine Fırın'da iyice kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Hamburger köftenizi marul, domates, karamelize ya da çiğ kırmızı soğan, turşu gibi malzemelerle bir araya getirip patates kızartması ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!



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