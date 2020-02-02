Kuzine Fırında Hindi But Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kuzine Fırında Hindi But Tarifi - Son Dakika Magazin

Kuzine Fırında Hindi But Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: 2 adet hindi but 1 adet portakal 1 adet bütün sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 2 dal biberiyeSosu için;

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Malzemeler:


2 adet hindi but

1 adet portakal

1 adet bütün sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 dal biberiye


Sosu için;


3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 adet portakal

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı kekik


Tarif:


Hindi butların sosu için 2 adet portakalın kabuklarını rendenin ince kısmıyla rendeleyin.

Ardından portakallı sıkıp suyunu bir kasenin içine alın.

Üzerine eritilmiş tereyağını, hardalı, balı, kekiği, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırıp kenara alın.

Butları pişirmek için portakalları iyice yıkayıp kabuklarıyla beraber doğrayın.

Bütün sarımsağı eninden ikiye kesin.

Arçelik Kuzine Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve butları dizin.

Zeytinyağı tuz ve karabiberi bir kasede karıştırıp butların üzerine dökün.

Kestiğiniz portakalları da butların yanlarına dizin.

Üzerine 2 dal biberiyeyi koyun.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik Arçelik Kuzine Fırın'da 30-35 dakika pişirin.

Ardından fırının kapağını açıp hazırladığınız sosu butların üzerine sürün.

Her tarafına sos sürdüğünüz butları 15 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Zeytinyağı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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