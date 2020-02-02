Kuzine Fırında Patates Tarifi

Malzemeler:
1,5 kg bebek patates
6 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
Üzeri için;
3-4 dal taze kekik
Tarif:
Bebek patatesleri bol suda iyice yıkayıp durulayın.
Kabuklarını soymadan iri olanları ikiye kesin, küçük olanları da bütün olarak Arçelik Kuzine Fırın tepsisine dizin.
6 diş sarımsağı soyup ince ince doğrayın.
Patateslerin üzerine sarımsakları, zeytinyağını, tuz, karabiber ve kekiği ekleyin.
200 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Kuzine Fırın'da yaklaşık 35 dakika iyice kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik