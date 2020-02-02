Kuzine Fırında Patates Tarifi - Son Dakika
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Kuzine Fırında Patates Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: 1,5 kg bebek patates 6 diş sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kekikÜzeri için;3-4 dal taze kekikTarif: Bebek patatesleri bol suda iyice yıkayıp durulayın.

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Malzemeler:


1,5 kg bebek patates

6 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik


Üzeri için;


3-4 dal taze kekik


Tarif:


Bebek patatesleri bol suda iyice yıkayıp durulayın.

Kabuklarını soymadan iri olanları ikiye kesin, küçük olanları da bütün olarak Arçelik Kuzine Fırın tepsisine dizin.

6 diş sarımsağı soyup ince ince doğrayın.

Patateslerin üzerine sarımsakları, zeytinyağını, tuz, karabiber ve kekiği ekleyin.

200 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Kuzine Fırın'da yaklaşık 35 dakika iyice kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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