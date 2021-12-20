2022 Yılı Sogep Başvuruya Açıldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ve yerelde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvuruya açıldı.

KUZKA tarafından 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) hakkında ve başvuru sırasında izlenecek sürece dair paydaşları bilgilendirme amaçlı iki ayrı çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Bilgilendirme Toplantıları İki Grup Halinde Yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve KUZKA tarafından TR82 Bölge illerinde ( Kastamonu, Çankırı ve Sinop) yürütülen SOGEP programının içeriğine ve 2022 yılı başvuru sürecine ilişkin olarak 21 Aralık 2021 Salı günü saat 10. 00'da ve 14: 00'da çevrimiçi bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Toplantı

Tarih/ Saat

Katılımcı Sayısı

Katılım Linki

2022 SOGEP Bilgilendirme Toplantısı- 1

21 Aralık 2021/ Salı/ 10: 00

100

https://bit. ly/kuzkasogep2022

2022 SOGEP Bilgilendirme Toplantısı- 2

21 Aralık 2021/ Salı/ 14: 00

100

https://bit. ly/kuzkasogep2022

100'er kişinin katılımı ile sınırlı olan çevrimiçi toplantılara katılım https://bit. ly/kuzkasogep2022 linki üzerinden gerçekleşecek. Bilgilendirme toplantısına katılan Bölge kurum ve kuruluşları temsilcilerinden toplantı sonrasında proje öneri formları talep edilecek. 3 Ocak 2022 tarihine kadar ajansın https://bit. ly/tr82sogep_oneri_formu adresi üzerinden gönderilecek proje önerilerinin ardından istekli paydaşlar tarafından SOGEP 2022 için projeler geliştirilecek.

Nihai Başvurular Mart'ta Sona Eriyor

Programa başvurmak isteyen paydaşlar tarafından 4 Mart 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile minimum 1 milyon lira ve üzeri bütçesi olan projelere destek sağlanacak. Proje başvurusu yapmak isteyenlerin söz konusu tarihten önce proje bilgi formu, bütçe dokümanı, faaliyet planı ve mantıksal çerçeve dokümanını ajansın tr82sogep@kuzka. gov. tr e-posta adresine ve resmi yazı ile ajansa göndermeleri gerekmektedir. Proje ile ilgili olarak dokümanlar ise ajansın resmi internet sitesi www. kuzka. gov. tr adresinden indirilebilecektir.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.