KUZKA, aile şirketlerine kurumsallaşma semineri verecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), yerel kalkınmanın aktörleri olan aile şirketlerinin kurumsallaşmalarına destek sağlamak amacıyla "Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Webinarı" semineri düzenleyecek.

KUZKA'nın Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Bilgilendirme Seminerler serisi kapsamında dördüncüsünü gerçekleştireceği "Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Webinarı" ile bölgede aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmalarının tetiklenmesi amaçlanıyor. KUZKA ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) iş birliğinde gerçekleştirilecek seminerde yönetim alanında önemli isimlerden TKYD Başkanı Feyyaz Ünal ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Burak Koçer konuşmacı olarak yer alacak. Konuşmacıların seminerde aile şirketlerinin kurumsallaşmasına yönelik "Aile Şirketlerinin Sefası ve Cefası, Üçüncü Kuşaklara Erişemeyen Şirketlerin Sona Erme Nedenleri, Aile ve Şirket, Fikir Ayrılıkları, Mutlu Aile Şirketlerinin 4 Temel Nedeni" gibi başlıklarda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları bekleniyor.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan aile şirketi temsilcilerinin ilgi göstermesi beklenen seminer 18 Mart Perşembe günü çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Seminere katılmak isteyenler ajansın internet sitesinden katılım sağlayabilecekler. - KASTAMONU