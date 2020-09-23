KUZKA destekli projelerin belgesel filmi çekiliyor - Son Dakika

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından turizme yönelik desteklenen projeler ulusal kanallarda yayınlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmayla Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen başarılı projeler belgesel film haline getirilerek ulusal kanallarda yayınlanacak. Bu doğrultuda KUZKA tarafından desteklenen "Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi" uygulama alanları görüntülenerek, projeden faydalanan kişilerle röportajlar yapıldı. Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi, 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında KUZKA desteğiyle Pınarbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Horma Kanyonu'na gelen ziyaretçilerin memnuniyet düzeyini artıran ve marka değerine büyük ölçüde katkı sağlayan proje kapsamında inşa edilen sosyal donatılar, doğaseverlerin ve eko turizm tutkunlarının şimdiden rotalarındaki gidilmesi gereken yerlerden biri haline geldi. Hazırlanan belgesel ile turizm çekim merkezine dönüştürülmesi amaçlanan bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turistin çekilmesi hedefleniyor.

Saha çalışmaları tamamlanan belgesel ile TR82 Bölgesi'nin turizm değerlerinin ve yatırım olanaklarının tanıtılmasının yanı sıra, ajans desteklerine ilişkin farkındalığın da artırılması amaçlanıyor. - KASTAMONU