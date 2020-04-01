KUZKA Kovid-19 ile mücadele projelerine 3 milyon lira destek sağlayacak - Son Dakika

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılması için acil çözüm sunan projeleri desteklemeye yönelik teklif çağrısına çıktı.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarıyla salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi önceliklerine sahip Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan sunulacak projelere "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında toplamda 3 milyon lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Projeden, TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, birlikler, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, kooperatifler ve işletmelerin faydalanabilecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumların söz konusu desteklerden yararlanabilmeleri için virüs salgınıyla mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sağlayan projeleri Ajansa sunmaları gerekiyor. Sunulan proje Ajansın hibe desteğinden faydalanma hakkı kazanmış ise işletmelere yüzde 90'a, kamu kurumlarına ise yüzde 100'e varan oranlarda, asgari 75 bin lira, azami 500 bin lira hibe desteği sağlanabilecek."

İsteklilerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden en geç 30 Nisan'a kadar tamamlamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sunulacak projeler son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınarak 3 iş günü içinde sonuçlandırılacak. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları ise Ajans tarafından değerlendirmeye alınmayacak. Proje başvuruları programa sağlanan bütçe ile sınırlı olup, program bütçesinin son başvuru tarihinden önce tahsis edilmesi durumunda program başvuruya kapanacak." ifadeleri kullanıldı.