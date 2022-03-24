KUZKA'nın desteği firmanın enerji sarfiyatını düşürüp ihracat potansiyelini artırdı - Son Dakika
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KUZKA'nın desteği firmanın enerji sarfiyatını düşürüp ihracat potansiyelini artırdı

24.03.2022 19:33

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çankırı'daki bir firmaya sağlanan danışmanlık desteği sayesinde işletmenin hem enerji sarfiyatında tasarruf sağlandı hem de ihracat yapabilmesinin önü açıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çankırı'daki bir firmaya sağlanan danışmanlık desteği sayesinde işletmenin hem enerji sarfiyatında tasarruf sağlandı hem de ihracat yapabilmesinin önü açıldı.

Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında KUZKA tarafından bir firmaya Enerji Verimliliği ve British Retail Consortium (BRC) Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu danışmanlığı verildi.

Fabrikadaki ısı, hava, buhar ve yağ kaçakları giderilerek elektrik tüketiminde yüzde 10, kömür tüketiminde de yüzde 20 azalma sağlandı, fabrikada üretim sırasında açığa çıkan karbon emisyonu da azaldı.

Ayrıca Birleşik Krallık pazarına ihracat yapabilmesi için gerekli BRC sertifikasının alınabilmesi amacıyla çalışanlara gıda taklit ve tağşiş, gıda savunması, gıda güvenliği temel bilgilendirme, ISO 50001 iç tetkikçi ve ISO 50001 yetkinlik eğitimleri verildi.

KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı, gazetecilere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020-2021 yılları temasını "Kaynak verimliliği" olarak belirlediğini söyledi.

Bu kapsamda teknik destek programına tuz işletme firmasının iki ayrı danışmanlık için başvuruda bulunduğunu belirten Taşçı, "Sağladığımız 90 bin liralık kaynak ile işletmemize daha büyük kaynağa ulaşma imkanı verdik. İşletmemiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yüzde 30'u hibe olan 5 milyon liralık desteğine de ajansımız aracılığıyla başvuruda bulundu." dedi.

Firmanın yatırım koordinatörü ve fabrika müdürü Demirhan Demir de enerji maliyetlerindeki yükselme nedeniyle arayış içerisine girdiklerini, bu süreçte KUZKA'nın sertifikalandırma ve enerji etüdüyle ilgili desteklerinden bahsedildiğini anlattı.

Fabrikada profesyonel bir firmaya tüm makine ve ekipmanlarla ilgili enerji etüdü yapıldığını dile getiren Demir, "Ciddi tasarruf edebileceğimiz enerji kaynakları olduğunu gördük. İki ayrı proje ile kayıp enerjimizi geri kazandırmak ve tasarruf etmek üzere yatırımlar yaptık." diye konuştu.

Fabrikada daha önce aylık 660 bin kilovat elektrik kullanıldığına dikkati çeken Demir, "Elektrik tüketimimiz 600 bin kilovat seviyesine geldi. Bu da aylık 60 bin lira civarında elektrikten tasarruf ettiğimiz anlamına geliyor. Kömürde de aylık 40 ila 50 ton civarında tasarruf etmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

KUZKA'nın desteği firmanın enerji sarfiyatını düşürüp ihracat potansiyelini artırdı
KUZKA'nın desteği firmanın enerji sarfiyatını düşürüp ihracat potansiyelini artırdı
KUZKA'nın desteği firmanın enerji sarfiyatını düşürüp ihracat potansiyelini artırdı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUZKA'nın desteği firmanın enerji sarfiyatını düşürüp ihracat potansiyelini artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUZKA'nın desteği firmanın enerji sarfiyatını düşürüp ihracat potansiyelini artırdı - Son Dakika
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