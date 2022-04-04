KUZKA'nın destek verdiği fabrikada enerji ihtiyacının bir kısmı güneşten sağlanıyor - Son Dakika
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KUZKA'nın destek verdiği fabrikada enerji ihtiyacının bir kısmı güneşten sağlanıyor

04.04.2022 14:10

Çankırı'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) danışmanlık desteği verdiği akü fabrikası, enerji ihtiyacının bir kısmını kurduğu Güneş Enerjisi Santralinden (GES) sağlamaya başladı.

Çankırı'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) danışmanlık desteği verdiği akü fabrikası, enerji ihtiyacının bir kısmını kurduğu Güneş Enerjisi Santralinden (GES) sağlamaya başladı.

KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşcı, AKO Akü fabrikasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında AKO Akü'ye danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Fabrikada, GES kurulumu ve makinelerin uzaktan kontrolünün sağlanması amacıyla SCADA kurulmasına yönelik altyapı oluşturulması ve raporlamaların hazırlanmasına teknik destek sağladıklarını anlatan Taşçı, "Güneş enerji sisteminde 'hangi teknolojinin kullanılması gerektiği, nasıl bir altyapı oluşturulması gerektiği, kurulumun yaklaşık maliyeti, çatılara kurulacak panellerin hangi açıyla yerleştirilmesi gerektiği' gibi teknik konularda sağlanan danışmanlık sonrasında işletmemiz hem güneş enerji santrali kurulumunu hem de fabrika içindeki makinelerin uzaktan kontrol edilmesini sağlayacak bir sistem geliştirmiştir." ifadelerini kullandı.

AKO Akü Mühendislik ve AR-GE Müdürü Yıldırım Eydemir de danışmanlık hizmeti için KUZKA'ya teşekkür etti.

Kurulan GES'in fabrikanın yaklaşık yüzde 19'luk enerji yükünü karşılaması bekleniyor

Artan enerji maliyetlerinden dolayı güneş enerjisi üzerine de verimli enerji çalışmaları olduğunu belirten Eydemir, şunları kaydetti:

"Bu danışmanlık çerçevesinde fabrikanın bütün enerji kaynakları incelendi, enerji verimlilikleri üzerine çalışmalar yapıldı ve bir yazılım geliştirildi. Güneş enerji santralinin kurulumu için gerekli kriterlerin raporu çıkarıldı ve ihaleye çıkıldı. İhale çerçevesinde de 3,75 megavat ve 3,1 megavat gücünde bir güneş enerji santrali kurulması planlandı. Fabrikamızda 1,7 milyon dolar civarında bir yatırımla bu yatırımı tamamlamış durumdayız. Güneş enerjisi santralimiz 1 ay önce çalışmaya başladı. Şu an itibarıyla güneş enerjisi santralimizin fabrikanın yaklaşık yüzde 19'luk enerji yükünü karşılaması beklenmektedir. Bu yatırımın da yaklaşık 3,5 yıl içinde geri döneceğini hesap ediyoruz."

Firma olarak 86 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Eydemir, şu anda üretimin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini, hedeflerinin yüzde 90 civarında ihracat yapan firma haline gelmek olduğunu kaydetti.

Eydemir, zırhlı araçlarda kullanılacak D7 tipi diye bilinen akülerinde de fabrikada prototip aşamasının bittiğini ve seri imalat sürecinde olduklarını sözlerine ekledi.

KUZKA'nın destek verdiği fabrikada enerji ihtiyacının bir kısmı güneşten sağlanıyor
KUZKA'nın destek verdiği fabrikada enerji ihtiyacının bir kısmı güneşten sağlanıyor
KUZKA'nın destek verdiği fabrikada enerji ihtiyacının bir kısmı güneşten sağlanıyor

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Kaynak: AA

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