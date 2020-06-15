KUZKA'nın online girişimcilik kampı sona erdi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen "Online Girişimcilik Kampı Programı" tamamlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen "Online Girişimcilik Kampı Programı" tamamlandı. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki meslek yüksekokullarında eğitim gören gençlerin girişimcilik kültürünü ve yaratıcı düşünme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle düzenlenen kamp, 13-14 Haziran tarihlerinde 3 faz şeklinde gerçekleştirildi. Girişimcilik kampında öğrenciler, alanında uzman girişimci ekip gözetiminde 36 saatlik yarışma maratonuna da katıldı. Kamp etkinliğine başvuruyla alınan meslek yüksekokulu öğrencileri, kamp süresince start-up keşif kanvası, iş modeli kanvası ve etkili sunum hazırlama teknikleri konularında eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamlayan gençler, daha sonra mentorlar eşliğinde iş fikirlerini geliştirdiler ve fikir yarışması için iş fikri sunumlarını hazırladılar. Yarışmaya sunulan "Adım Adım Seyahat", "Sanal Kabin" ve "ÇayDemlik" isimli iş fikirleri projeleri derece elde etti.

Dereceye giren takımlar ödül olarak, KUZKA'nın eğitimlerine destek sağlayan University4Society'nin 2020 yılı yaz ayları boyunca ulusal çapta düzenleyeceği "Online Hızlandırma Programı"na katılma hakkı elde ettiler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak

Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek

16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var

Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı

AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar

Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak

ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak

1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek

Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor