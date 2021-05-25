KUZKA tarafından 350 minik öğrenciye programlama eğitimi verildi - Son Dakika

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen Scratch Programlama Eğitimleri tamamlandı.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimler, Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında, KUZKA tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından verildi.

TR82 Bölgesi'nde bulunan ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim gören 3-4-5-6 ve 7'nci sınıflara yönelik düzenlenen eğitimlere yaklaşık 350 öğrenci katıldı.

Scratch Programlama Eğitimi'nde çocuklara programlama ile tanışmaları ve blok tabanlı oyun tasarımının temellerine sahip olmalarının sağlanması amacıyla çevrimiçi ortamda 1,5 saat süreli eğitimler verildi. Blok tabanlı programlama uygulamalarından Scratch hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, giriş seviyesinde temel bilgileri alan öğrencilere Scratch'e giriş, bloklar ve ara yüz tanıtımı, algoritma komutlarının kullanımı ve diğer Scratch proje örnekleri sunuldu.

Eğitim, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki 7-13 yaş grubundaki öğrencilerin kodlama, yaratıcı ve sistematik düşünme temel becerileri ile algoritmik düşünme ve bilgi-işlemsel düşünme becerilerini kazanmalarını hedefliyor.