KUZKA "Tohumdan Geleceğe Projesi" ile siyez buğdayını destekleyecek - Son Dakika

KUZKA "Tohumdan Geleceğe Projesi" ile siyez buğdayını destekleyecek

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan, coğrafi işaretli siyez buğdayının üretimini standartlaştırarak sürdürülebildiğini güvence altına almak amacıyla "Tohumdan Geleceğe Projesi" hayata geçirilecek.

KUZKA

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan, coğrafi işaretli siyez buğdayının üretimini standartlaştırarak sürdürülebildiğini güvence altına almak amacıyla "Tohumdan Geleceğe Projesi" hayata geçirilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı desteklerden yararlanacak olan İhsangazi Belediyesi tarafından hazırlanan "Tohumdan Geleceğe Projesi"nin sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Proje sözleşmesinin KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda İhsangazi ilçesinde üretilen, genetiği bugüne kadar değişmeden gelen siyez buğdayı üretimini standartlaştırma, sürdürülebildiğini güvence altına alma ve bölgede dezavantajlı konumdaki kadınların istihdamını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüleceği anlatıldı.

Yaklaşık 1 milyon 150 bin lira bütçeli projeye KUZKA tarafından 1 milyon lira destek sağlanacağı işaret edilen açıklamada, "Projeden İhsangazi ilçesinde siyez tarımıyla uğraşan yaklaşık 150 çiftçinin yanı sıra, siyezin unu ve bulguru üretim, paketleme tesislerinin yanı sıra siyez kooperatifi işletmesi, siyez unundan simit, poğaça gibi unlu mamullerin üretimini yapan tesisler yararlanacak. Bununla birlikte dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını kolaylaştırarak, mesleki bilgi ve becerinin geliştirilmesi hedefleniyor." ifadesine yer verildi.

Hayati Sağlık, Serkan Genç, İhsangazi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUZKA 'Tohumdan Geleceğe Projesi' ile siyez buğdayını destekleyecek - Son Dakika

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