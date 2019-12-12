KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı - Son Dakika

KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı

6 saat önce

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yönetim kurulu toplantısı, Sinop'ta gerçekleştirildi.

KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı, System.String[]

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yönetim kurulu toplantısı, Sinop'ta gerçekleştirildi.


Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında yapılan toplantıya Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinoğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile diğer ilgililer katıldı.


Toplantıda Genç, katılımcılara 2020 yılı çalışma programı ve bütçesi ile 2019 yılı fizibilite desteği programı değerlendirme raporu hakkında bilgi verdi.


Toplantı, gündem maddelerinin üyeler tarafından ayrıntılı olarak görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla sona erdi.

Bilge Aktaş, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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