KUZKA toplantısı Sinop'ta yapıldı - Son Dakika

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) yönetim kurulu toplantısı, Sinop'ta gerçekleştirildi.



Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında yapılan toplantıya Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinoğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile diğer ilgililer katıldı.



Toplantıda Genç, katılımcılara 2020 yılı çalışma programı ve bütçesi ile 2019 yılı fizibilite desteği programı değerlendirme raporu hakkında bilgi verdi.



Toplantı, gündem maddelerinin üyeler tarafından ayrıntılı olarak görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla sona erdi.