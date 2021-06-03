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KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı - Son Dakika

KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı

03.06.2021 23:33

KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı 62 milyon liraya mal olacak proje Türkiye'de ilk olacak Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye'de ilk kez Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kurulması planlanan "Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas Organize...

KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı

62 milyon liraya mal olacak proje Türkiye'de ilk olacak

ÇANKIRI - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye'de ilk kez Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kurulması planlanan "Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" için hazırlanan fizibilite çalışması tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın fizibilite desteği kapsamında Türkiye'de ilk kez "Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulması için fizibilite çalışması hazırlandı. Şabanözü Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle ilçeye kurulması planlanan "Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" faaliyete geçtiğinde Türkiye'de bu alanda kurulan ilk ihtisas OSB olacak.

Yaklaşık 62 milyon liraya mal olması beklenen "Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas OSB"nin faaliyete geçmesiyle birlikte Çankırı'nın patlayıcı sektörlerinde ihtisaslaşarak ülkenin en önemli üretim, tedarik ve ihracat merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Bu kapsamda KUZKA tarafından tamamlanan fizibilite çalışmasıyla, halihazırda faaliyet gösteren patlayıcı madde üreticilerinin üretim kapasitesinin artırılması, potansiyel yatırımcıların teşvik edilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Fizibilite çalışmasıyla ilgili Vali Abdullah Ayaz başkanlığında Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ve ilgili paydaşların katılımıyla fizibilite kapanış toplantısı düzenlendi. Bölgede patlayıcı ve fişek imalatında faaliyet gösteren bir firmanın toplantı salonunda yapılan toplantıda, "Şabanözü Patlayıcı Madde İhtisas OSB"nin kurulmasına yönelik teknik detayları içeren bir sunum gerçekleştirildi.

Çankırı'da "Patlayıcı ve Fişek İmalatı" kümelenmesi oluşmuş durumda

Hem patlayıcı hem de fişek imalatında faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldiklerini söyleyen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Ajansımız 'Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' kurulmasıyla ilgili olarak bir fizibilite çalışması yaptı. Bizler de özel sektör temsilcilerimizle durumu değerlendirmek ve önümüzdeki süreçte yol haritasını belirlemek konusunda istişarelerde bulunduk. Çankırı genelinde faaliyet gösteren hem 4 OSB'de hem de OSB dışında tüm sanayicilerimizle birlikte mevcut sektörü ileriye taşıma ve istihdamı artırma konusunda iş birliği içerisindeyiz" dedi.

Şabanözü ilçesinde doğal olarak oluşan patlayıcı ve fişek konusunda imalat kümelenmesinin olduğunu belirten Vali Ayaz, "Bizim hedefimiz de inşallah bunu el birliği içerisinde daha ileriye taşımak. İsteğimiz hem Çankırı'nın hem de Şabanözü'nün önder bir yer olmasını sağlamak. Zaten şu anda belirli bir kapasite kendiliğinden oluşmuş durumda. Biz yatırımcımızın, sanayicimizin önünde varsa engeller onları kaldırıp, üretimin, istihdamın gelişmesi noktasında yapılabilecekleri devlet olarak yapma düşüncesindeyiz. Bu tesisleri de daha ileriye taşıyalım istiyoruz" diye konuştu.

"Şabanözü Patlayıcı İhtisas OSB'nin Türkiye'de ilk olmasını istiyoruz"

Şabanözü'nde 7 bin dönümlük alanda Patlayıcı İhtisas OSB'si kurmayı düşündüklerini ifade eden Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ise, "Şabanözü'nde Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi kurulması konusunda KUZKA iş birliğinde yapmış olduğumuz fizibilite raporunu tamamladık. Bununla ilgili kapanış toplantımızı yaptık. Şabanözü'nde bir tane organize sanayi var. Organize sanayimizde yaklaşık 4 bin kişi çalışmakta, bunun bin 500 kişisi dışarıdan gelmektedir. Bir de ilçemizde sanayi kümelenmesi olarak patlayıcı fişek ve mermi üreten fabrikalarımız var. Bunların depolama mesafeleriyle alakalı sıkıntıları var. Bunlarla ilgili çalışma yapmamız gerektiğini düşündük. Bu nedenle buranın Türkiye'nin ilk organize sanayisi olmasını istedik. İhtisas Organize Sanayi kurulmasıyla alakalı bunun başlangıcı olan fizibilite raporunu KUZKA iş birliğiyle oluşturduk. Bu süreç 2019 yılında başladı ve 2021 Mayıs ayı itibariyle de tamamlanmış oldu. Böylece organize sanayi kurulmasıyla ilgili başlangıç adımlarımızı atmış olduk. İnşallah birkaç yıl içerisinde burada Patlayıcı İhtisas Organize Sanayi kurularak hem ilçemize hem ilimize hem de Türkiye'mize büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Patlayıcı İhtisas OSB" ile yeni yatırım fırsatları ortaya çıkacak

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de "KUZKA olarak bölgemizdeki işletmelerin hem rekabet güçlerini hem de gerek kamu gerek özel sektörün yeni yatırımlarını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Şabanözü'nde Patlayıcı İhtisas OSB kurulmasına yönelik fizibilite çalışmasını da Şabanözü Belediyesi'yle beraber yürüttük. Şabanözü, Ankara'ya oldukça yakın bir mesafede ve bu çalıştığımız alanda mevcutta 3 tane fabrikamız faaliyet gösteriyor. Mevcut firmalarımızın büyüyebilmesi hem de yeni yatırımcıların buraya çekilebilmesi için buranın İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmesi oldukça elzem. Çankırı 5'inci derecede teşvik bölgesi. Burası İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilan edildiğinde yeni yatırımcılar 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanmış olacaklar. Kolay ulaşım imkanlarına sahip olan Şabanözü, yeni ulaşım yatırımlarıyla da lojistik açıdan çok avantajlı bir konumda. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Patlayıcı İhtisas OSB'nin yeni yatırımcılara oldukça cazip fırsatlar sunacağını değerlendiriyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Vali Ayaz ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Genç, patlayıcı ve fişek imalatında faaliyet gösteren fabrikaların üretim alanlarını inceledi.

KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı
KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı
KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı
KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı

Patlayıcı, Şabanözü, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KUZKA, Türkiye'nin İlk Patlayıcı İhtisas OSB'nin fizibilite çalışmasını tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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