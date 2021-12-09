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KUZKA Yönetim Kurulu Toplantısı Çankırı'da yapıldı - Son Dakika

KUZKA Yönetim Kurulu Toplantısı Çankırı'da yapıldı

09.12.2021 15:45
KUZKA Yönetim Kurulu Toplantısı Çankırı'da yapıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2021 yılı Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çankırı'da gerçekleştirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2021 yılı Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çankırı'da gerçekleştirildi.

Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Kastamonu Valisi Avni Çakır başkanlığında yapılan toplantıda, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri fizibilite ile mali destek programlarının etki analiz raporu görüşüldü.

Toplantıda KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Ajansın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Daha sonra yönetim kurulu üyeleri gündemde yer alan "Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Fizibilite Raporu, Ajansın Mali Destek Programları Etki Analizi Raporu ile 2021 yılı İnsan Kaynakları Raporu ve Eğitim Programı" konularını görüştü.

Toplantıya Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve yetkililer katıldı.

Kastamonu, Çankırı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KUZKA Yönetim Kurulu Toplantısı Çankırı'da yapıldı - Son Dakika


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