'Kuzu göbeği'nin kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor
34 dakika önce
Türkiye'nin verimli orman arazilerinde yetişen ve halk arasında "kara elmas" diye nitelendirilen kuzu göbeği mantarı yurt dışında kilogramı 250 eurodan alıcı buluyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:18
'nin verimli orman arazilerinde yetişen ve halk arasında "kara elmas" diye nitelendirilen kuzu göbeği mantarı yurt dışında kilogramı 250 eurodan alıcı buluyor.
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Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor