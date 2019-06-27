Son Dakika Haberleri: 'Kuzu göbeği'nin kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor
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'Kuzu göbeği'nin kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor

34 dakika önce

Türkiye'nin verimli orman arazilerinde yetişen ve halk arasında "kara elmas" diye nitelendirilen kuzu göbeği mantarı yurt dışında kilogramı 250 eurodan alıcı buluyor.

'Kuzu göbeği'nin kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor, System.String[]
Türkiye'nin verimli orman arazilerinde yetişen ve halk arasında "kara elmas" diye nitelendirilen kuzu göbeği mantarı yurt dışında kilogramı 250 eurodan alıcı buluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:18 
Türkiye, Ekonomi
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