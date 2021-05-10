"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor
10.05.2021 17:41
Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'dan alınarak, İngiltere'ye taşınması an meselesi. Türkiye'yi koronavirüs salgınında yüksek riskli ülkeler arasına alan İngiltere hükümeti, bu hamlenin ardından ise UEFA'ya başvuruda bulunarak final maçının ülkelerinde oynanmasını istedi ve olumlu yanıt aldı. Yaşananların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "İstanbul'a kuzu kuzu gelecekler" sözlerini anımsatan futbolseverler, sosyal medyada Özdemir'i istifaya davet etti.
29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Wembley'e taşınması gündemde. UEFA, İngiltere hükümetinin Manchester City ile Chelsea'nin karşılacağı final karşılaşmasının ülkelerinde oynanmasına yönelik baskısına kayıtsız kalmadı ve konuyu değerlendirdi. Son kararını 48 saat içinde açıklayacak UEFA'nın finali İstanbul'dan alıp Londra'ya vermesi bekleniyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU
TFF Başkanı Nihat Özdemir geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan son gelişmelerden sonra futbolseverler sosyal medyada Özdemir'i istifaya davet etti. "#NihatÖzdemirİstifa" etiketiyle yapılan paylaşımlar gündeme otururken, Özdemir'e büyük tepki gösterildi.
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