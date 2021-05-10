"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor

29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Wembley'e taşınması gündemde. UEFA, İngiltere hükümetinin Manchester City ile Chelsea'nin karşılacağı final karşılaşmasının ülkelerinde oynanmasına yönelik baskısına kayıtsız kalmadı ve konuyu değerlendirdi. Son kararını 48 saat içinde açıklayacak UEFA'nın finali İstanbul'dan alıp Londra'ya vermesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

TFF Başkanı Nihat Özdemir geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan son gelişmelerden sonra futbolseverler sosyal medyada Özdemir'i istifaya davet etti. "#NihatÖzdemirİstifa" etiketiyle yapılan paylaşımlar gündeme otururken, Özdemir'e büyük tepki gösterildi.