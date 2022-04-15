Kuzu "Pamuk" ve "Badem"i evlatları gibi seviyorlar - Son Dakika
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Kuzu "Pamuk" ve "Badem"i evlatları gibi seviyorlar

15.04.2022 11:04

Amasya'nın Suluova ilçesinde çobanlık yapan Remzi ve eşi Ayşe Alper, anneleri bakamadığı için eve aldıkları iki kuzuyla evlatları gibi ilgileniyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çobanlık yapan Remzi ve eşi Ayşe Alper, anneleri bakamadığı için eve aldıkları iki kuzuyla evlatları gibi ilgileniyor.

Çobanlığın yanı sıra gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki Remzi Alper, annesi besleyemediği için zayıf düşen iki kuzuyu eve getirdi.

Eşi Ayşe Alper'in (48), sevgiyle karşıladığı kuzulara "Pamuk" ve "Badem" ismi verildi.

Alper çiftinin biberonla besledikleri, dışarı çıkınca da yanlarından ayırmadıkları sevimli kuzuları, ilçe sakinleri de çok sevdi.

Remzi Alper, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini ve bu zamana kadar birçok hayvan beslediğini söyledi.

Kuzulara, anneleri bakamadığı için alıp eve getirdiğini anlatan Alper, "Şimdi bebek gibi bakıyoruz. Bakımları zor ama biz zevkle bakıyoruz. Canımızın bir parçası oldular. Sevdikten sonra hiçbir şey zor gelmiyor. Ben evimde her çeşit hayvan baktım büyüttüm. Ağızları, dilleri yok ama insana çok yakın hepsi." dedi.

Hayvanlara işkence yapanlara tepki gösteren Alper, "Ben hayvanlara işkence yapanlara insan demekte zorlanıyorum. Buna işkence olur mu, muhtaç durumda. Alırsın yanına sevgini gösterirsin, sevmiyorsan da işkence yapmaya hakkın yok." diye konuştu.

"Evimizin çiçeği, gülü ve evlatları bunlar"

İki çocuk annesi Ayşe Alper ise çarşıda gezerken kuzuları peşinde görenlerin çok şaşırdığını, daha sonra yanına gelip sevdiklerini belirtti.

Pamuk ve Badem'i evlatları gibi sevdiklerini ifade eden Alper, şunları kaydetti:

"Çocuklarım gibi oldular, hiç ayrılmıyoruz. Gittim veterinere bunlara özel ilaç aldım, mama aldım, gözüm gibi bakıyorum. Hiç beni bırakmıyorlar, fırına ekmek almaya gidiyorum, peşimden geliyorlar. Evde tek bırakamıyorum, bırakınca bağırıyorlar. Onların bağırmasına dayanamıyorum, kıyamıyorum, gittiğim her yere götürüyorum mecbur. Banyolarını yaptırıyorum, sütlerini içiriyorum, yatırıyorum, bebek gibi bakıyoruz işte. Evi pisletseler hiç kızamıyorum, seve seve temizliyorum. Evimizin çiçeği, gülü ve evlatları bunlar."

Kuzu Pamuk ve Badem i evlatları gibi seviyorlar
Kuzu Pamuk ve Badem i evlatları gibi seviyorlar
Kuzu Pamuk ve Badem i evlatları gibi seviyorlar

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzu 'Pamuk' ve 'Badem'i evlatları gibi seviyorlar - Son Dakika


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