Son Dakika Haberleri: Kuzu: 'Wilders Zamanının Sonu Geldi'

Kuzu: 'Wilders Zamanının Sonu Geldi'

1 saat önce

WILDERS, sosyal medya hesabından, "Çifte vatandaşlar için aktif ve pasif seçim hakkına son. Başka ülkelere bağlılığa ve çift çıkara son. Hollanda bizim" ifadeleriyle yasa tasarısı önergesini paylaştı.

Kuzu: 'Wilders Zamanının Sonu Geldi', System.String[]
WILDERS, sosyal medya hesabından, "Çifte vatandaşlar için aktif ve pasif seçim hakkına son. Başka ülkelere bağlılığa ve çift çıkara son. Hollanda bizim" ifadeleriyle yasa tasarısı önergesini paylaştı. Önergede, çifte vatandaşların ülkedeki seçimlerde hem oy kullanmaması hem de seçilmemesi teklif ediliyor. Wilders, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada ise önergenin ülkedeki tüm çifte vatandaşlar için geçerli olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, çifte vatandaş olan Denk Partisi üyelerini Hollanda Parlamentosundan, belediye meclislerinden ve eyaletlerden uzak tutabilirsek, bu yasanın harika sonucu olur" dedi.

'UMUTSUZLUK EYLEMİ'

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da konuyla ilgili yayınladığı basın bildirisinde, PVV'nin, bu yasa ile 1.3 milyon seçmenin seslerini duyurmasını engellemek istediğini belirterek, çifte vatandaş olanların seçme ve siyaset hakkını ellerinden almak istediğini söyledi. Wilders ve partisinin, korktuklarından dolayı bu yasa tasarısını sunduğunu ifade eden Kuzu, "Denk Partisi, Wilders'e karşı 2014 yılından beri güçlü ve sert mücadele veriyor. Demokratik araçlar ile Denk Partisi'ne karşı mücadele edemediği için partimizin temsilcilerini susturmak için yasa tasarısı sundu. Bu umutsuzluk eylemi Wilders'in zamanının sona erdiğini gösteriyor" dedi.

'SEÇMEN GÖZ YUMMAMALI'

Kuzu, "Wilders bu yasa ile sadece 600 bin Türk ve Faslı seçmeni değil, 60 bin Alman ve 30 bin Belçikalıyı da ikinci sınıf vatandaşı yapmaya çalışıyor. Türk ve Faslı düşmanlığının yanında Alman ve Belçikalılara karşı da düşmanlığını gösteriyor." ifadesini kullandı. Ülkedeki tüm Hollandalılara birlik olma çağrısında bulunan Kuzu, "16 milyon Hollandalı, bir siyasi partinin 1.3 milyon seçmeni kenara atarak ayrımcılık yapmasına göz yumamaz" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:50 

Kuzu, Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı Küçük Kız Köprüden Atladı Meraklı Vatandaşlar Fotoğraf Çektirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:06:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzu: 'Wilders Zamanının Sonu Geldi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]