'Kuzucuk' ilk kez ara tatilde çocuklarla buluşacak

Çocukların çok sevdiği çizgi film Kuzucuk'un kahramanları ara tatilde Trump AVM'de çocuklarla buluşacak.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek 'Kuzucuk' gösterisi, çocuklara eğlence ve neşe dolu anlar yaşatacak. 24 Kasım'a kadar her gün Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland'de sahnelenecek gösteri, tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Ayrıca gösteri sonunda her çocuğa Kuzucuk posteri hediye edilecek.

Gösteri, Trump AVM B3 katında kurulacak özel sahnede gerçekleşecek ve 12.00-14.00- 16.00-18.00 seansları olmak üzere bir günde toplam 4 defa çocuklarla buluşacak.