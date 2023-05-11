Altınla yarışan Kuzugöbeği mantarının kurutulmuş hali 5 bin liraya kadar alıcı buluyor

Yöreden yöreye isim değişikliği gösteren Kuzu Göbeği, Artvin'in çeşitli yerlerinde 'Molozan', 'Beliçuça' ve 'Kulohora' adları ile de biliniyor. Kuzugöbeği mantarı, tereyağı, tuz, karabiber, sarımsak ile sotelendiği gibi şişe takılarak ateş üzerinde de pişirilebiliyor. Ceviz, armut, fındık ve kızılcık gibi ağaçların olduğu bölgede sıklıkla görülen bu mantar, protein ve mineraller bakımından zengin olma özelliği ile de ilaç sanayisinde sıklıkla tercih ediliyor.

"3 BİN-5 BİN LİRA ARASINDA SATILIYOR"

Kendini 'Mantar Avcısı' olarak niteleyen Murat Evbaşı, bahar mevsiminde görülen Kuzugöbeği mantarını Kafkasör yaylasında topladı. Murat Evbaşı, "Artvin merkez de Kafkasör havzası üzerinde bulunan yerlerde kuzey bölgelerde nemli bölgelerde bulunuyor. En çok bulunan havza bazında Yusufeli ve Şavşat bölgesidir. Akdeniz bölgesinde kurutulmuş hali bin lira ile 5 bin lira arasında değişirken, Karadeniz bölgesinde, 3 bin lira ortalamasından satılıyor. Doğada gezerken lütfen dikkat ediniz. Bastığınız yerlere dikkat ediniz çünkü kuzugöbeği ilaç sanayi sektöründe kullanılıyor. Yabancılar özellikle bunu için özel arıyorlar. Bunu özel şekilde insanları topluyorlar buluyorlar para ödüyorlar bunları toplamaları için. Sizde gezdiğiniz doğada muhakkakı bunu aramaya başlayın çünkü protein bakımından çok iyi mineraller bakımından çok iyi bir gıdadır" ifadelerini kullandı.