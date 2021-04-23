KUZUGÖBEĞİ MANTARIYLA EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman köylüsü, baharın gelmesiyle kesimi yapılmış orman sahalarında yetişen kuzugöbeği mantarını toplayıp, ekonomisine katkı sağlıyor. Dönemine göre kuzugöbeğinin kilosu 150- 350 liradan alıcı buluyor.

Gazipaşa'da, orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından mantar türü olan kuzugöbeği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda başlayıp, mart ve haziran döneminde kesimi yapılmış orman sahalarında 1600 metreye kadar bölümlerde doğal olarak yetişiyor. Yeniköy, Sugözü, Çığlık, Çile, Doğanca ve Gökçesaray mahallelerinde orman köylüleri, kuzugöbeği mantarını toplayıp, bütçelerine katkı sağlıyor. Kuzugöbeği, doğada ilk görüldüğü zaman kilosu 350 liradan alıcı bulurken, orman sahalarında çoğalmasıyla kilo fiyatı 150 liraya kadar geriliyor. Kuzugöbeği, kurutulmuş olarak da tüketiliyor. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 1500 liradan satılıyor. Toplanması ve tüccarlarca satın alınması Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne tabi olan ürün, Gazipaşa'da sezonluk olarak orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.

'BÜTÇEME DESTEK OLUYOR'

Gazipaşa'ya bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve yaş sebze- meyve üretimi yaparak geçimini sağlayan Cengiz Uğur, Kuzugöbeği mantarı toplamaya geldim. Bahar ayının gelmesiyle seyreltilmiş ormanlık alanlarda kendiliğinden çıkan kuzugöbeği mantarı orman köylüsünün sezonluk geçim kaynağı olarak topluyorlar. Kilosu mart ayı başlarında 350 liradan alıcı bulurken, bugünlerde 150 liraya kadar satılıyor. Yine de iyi bir geçim kaynağı olarak toplayanların hanesine katkı sağlıyor. Ben de günlük 2-3 kilo kadar topluyorum. Benim bütçeme destek sağlıyor dedi.

Avokado üretimi ve satımı yapan arkadaşlarıyla kuzugöbeği toplamak için ormanlık alan gelen Kemal Özarslan da kesimi yapılmış ormanlık alanlarda daha fazla olan kuzugöbeğinin faydasının saymakla bitmeyeceğini anlattı. Özarslan, topladığı kuzugöbeği fazla olursa sattığını, az olduğunda ise evde pişirip, yediğini söyledi.