Kuzuköy Mahallesi'ne Yağmursuyu Hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde su taşkını ve birikintisi olmaması için altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Kuzuköy Mahallesi'nde arazilerden gelen yağmur sularının mahalleyi etkilememesi için yağmursuyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Metin Yılmaz ve vatandaşların talebi üzerine harekete geçen MASKİ ekipleri, döşediği yağmursuyu hattı ile yağışlı havalarda mahalle sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı.

"Cengiz Başkanımız sayesinde daha güzel hizmetler de göreceğiz"

Mahalle Muhtarı Metin Yılmaz, "Yağışlı havalarda yağmur suları yüzünden yaşadığımız sıkıntılar sona erdi. MASKİ ekipleri hızlı ve güzel bir çalışmayla yağmursuyu hattımızı döşedi. Her zaman taleplerimiz yerine getiriliyor. Büyükşehir ve MASKİ'nin tüm hizmetlerinden memnunuz. Diyecek bir şey bırakmıyorlar. Ne istesek yapılıyor. Mahallemiz bu çalışmayla taşkın ve su birikintisinden kurtuldu. Sokaklarımızda ne çamur ne de pislik kaldı. Tertemiz oldu. Cengiz Başkanımıza ve personeline sonsuz teşekkür ediyoruz. Ellerine ve emeklerine sağlık. Cengiz Başkanımız var olduğu müddetçe biz daha güzel hizmetler göreceğiz. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.