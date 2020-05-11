Kuzular ile çalınan annelerini jandarma kavuşturdu - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından Sincan'da yakalandı. Kuzuların annelerine kavuşma anı ise hoş anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta A.A. adlı vatandaşa ait ağıldan 25 adet küçükbaş hayvan çalındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda M.T. ve B.N. isimli şahısların araçla hayvanları çalarak Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde R.T.'nin ağılına götürdükleri tespit edildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Mayıs tarihinde R.T. adlı şahsın ağılında yapılan aramada 10 adet küçükbaş hayvan bulunarak sahibi A.A.'ya teslim edildi. Şüpheliler M.T., B.N. ve R.T. ise yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Besiciye teslim edilen küçükbaş hayvanların kuzularının annelerine kavuşma anları ise güzel görüntüler ortaya çıkardı.

(İrfan Çalışkan/İHA)