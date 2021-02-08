Kuzuları soğuktan telef olunca brandadan ahıra soba kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzuları soğuktan telef olunca brandadan ahıra soba kurdu

08.02.2021 14:25
Kuzuları soğuktan telef olunca brandadan ahıra soba kurdu

MUŞ'un Karağaç beldesinde yaşayan Halise Serdüze, brandadan ahırda 30 kuzu soğuk nedeniyle ölünce soba kurup, kalan hayvanları hayatta tutmaya çalışıyor.

MUŞ'un Karağaç beldesinde yaşayan Halise Serdüze, brandadan ahırda 30 kuzu soğuk nedeniyle ölünce soba kurup, kalan hayvanları hayatta tutmaya çalışıyor.

Karağaç beldesinde, yatağa bağımlı hasta eşi ile 10 çocuğu olan ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Halise Serdüze'ye ait koyunlar, doğum yaptı. Beldede ahırlara izin verilmediği için kırsal arazide yapılan branda çadırda 30 kuzu, soğuk nedeniyle telef oldu. Bunun üzerine Serdüze ailesi, branda ahıra soba kurmak zorunda kaldı. Sabah akşam yaktıkları sobayla az sayıdaki kuzuları hayatta tutmaya çalıştıklarını söyleyen Halise Serdüze, "Hava çok soğuk olduğundan dolayı çok sayıda yeni doğan kuzular telef oldu. Bizde bunun önüne geçmek için çadırın içine soba kurduk ve kuzuları getirip ısıtıyor ve daha sonra emzirmeye bırakıyoruz. Bu şekilde devam ederse bütün kuzularımız telef olacak" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Oyuncu Berker Güven'den 16 yaş küçük olduğu sevgilisi Nihal Yalçın için doğum günü paylaşımı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun Oyuncu Berker Güven'den 16 yaş küçük olduğu sevgilisi Nihal Yalçın için doğum günü paylaşımı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun Depremzede minik Arzu'ya doğum günü sürpriz Depremzede minik Arzu'ya doğum günü sürpriz Yunak'ta depremzede çocuğa doğum günü sürprizi Yunak'ta depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Doğum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzuları soğuktan telef olunca brandadan ahıra soba kurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine yanıt: Ben buradayım, adresim belli
16:28 Ortalık iyice kızıştı! Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya başkanlardan ardı ardına tepkiler
16:16 Karar açıklandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor!
16:15 Taraftar heyecanlı! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması
16:09 Muhalefet liderleri için "Kafalarını keseriz" diyen şahıs gözaltında!
16:10 Son Dakika! Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor
16:10 Canlı yayında Müge Anlı'yı çıldırtan olay: Geceliği 60 bin lira olan jigolo musun sen?
16:13 Erdoğan'ın adaylığına 3 partiden itiraz gelmişti! Milyonlarca kişi gözünü YSK'nın bugün yapacağı açıklamaya çevirdi
16:09 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan için transfer açıklaması
16:07 Erdoğan'ın adaylığına 3 parti itiraz etmişti! Milyonların gözü YSK'nın bugün yapacağı açıklamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 17:00:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzuları soğuktan telef olunca brandadan ahıra soba kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement