Son Dakika Haberleri: Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı

Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı

1 saat önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kuzuların annelerine kavuşurken yaşadığı heyecan saniye saniye görüntülendi.

Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı, System.String[]
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kuzuların annelerine kavuşurken yaşadığı heyecan saniye saniye görüntülendi.

Koyunculuk faaliyetlerinin yürütüldüğü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde koyunlar kuzulamaya başladı. 162 bin küçükbaş hayvanının bulunduğu ilçede, kuzuların otlanmadan gelen annelerini beklediği heyecanlı anlar görüntülendi. Annelerinin gelmesiyle beraber seslerin yükseldiği ahırda, kapının açılmasıyla beraber onlarca kuzu annelerini bulmak için çaba sarf etti. Sürüden gelen koyunların arasında annelerini bulan kuzular, süt emmenin mutluluğunu yaşadı.

Havadan da görüntülenen bu anlar, doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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