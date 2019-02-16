Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı
1 saat önce
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kuzuların annelerine kavuşurken yaşadığı heyecan saniye saniye görüntülendi.
Kayseri
'nin Pınarbaşı ilçesinde kuzuların annelerine kavuşurken yaşadığı heyecan saniye saniye görüntülendi.
Koyunculuk faaliyetlerinin yürütüldüğü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde koyunlar kuzulamaya başladı. 162 bin küçükbaş hayvanının bulunduğu ilçede, kuzuların otlanmadan gelen annelerini beklediği heyecanlı anlar görüntülendi. Annelerinin gelmesiyle beraber seslerin yükseldiği ahırda, kapının açılmasıyla beraber onlarca kuzu annelerini bulmak için çaba sarf etti. Sürüden gelen koyunların arasında annelerini bulan kuzular, süt emmenin mutluluğunu yaşadı.
Havadan da görüntülenen bu anlar, doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:28 Kaynak: İHA
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