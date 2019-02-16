Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı Havadan Böyle Görüntülendi

Kuzuların annelerine kavuşma heyecanı havadan böyle görüntülendi Yüzlerce koyun arasından annelerini buldular Kuzuların heyecanı havadan görüntülendiKAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kuzuların annelerine kavuşurken yaşadığı heyecan saniye saniye görüntülendi.

Kuzuların annelerine kavuşma heyecanı havadan böyle görüntülendi

Yüzlerce koyun arasından annelerini buldular

Kuzuların heyecanı havadan görüntülendi



KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kuzuların annelerine kavuşurken yaşadığı heyecan saniye saniye görüntülendi.

Koyunculuk faaliyetlerinin yürütüldüğü Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde koyunlar kuzulamaya başladı. 162 bin küçükbaş hayvanının bulunduğu ilçede, kuzuların otlanmadan gelen annelerini beklediği heyecanlı anlar görüntülendi. Annelerinin gelmesiyle beraber seslerin yükseldiği ahırda, kapının açılmasıyla beraber onlarca kuzu annelerini bulmak için çaba sarf etti. Sürüden gelen koyunların arasında annelerini bulan kuzular, süt emmenin mutluluğunu yaşadı.

Havadan da görüntülenen bu anlar, doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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