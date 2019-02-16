Son Dakika Haberleri: Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı Havadan Böyle Görüntülendi

Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı Havadan Böyle Görüntülendi

42 dakika önce

Kuzuların annelerine kavuşma heyecanı havadan böyle görüntülendi Yüzlerce koyun arasından annelerini buldular Kuzuların heyecanı havadan görüntülendiKAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kuzuların annelerine kavuşurken yaşadığı heyecan saniye saniye görüntülendi.

Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı Havadan Böyle Görüntülendi, System.String[]
Kuzuların annelerine kavuşma heyecanı havadan böyle görüntülendi
Yüzlerce koyun arasından annelerini buldular
Kuzuların heyecanı havadan görüntülendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kuzuların annelerine kavuşurken yaşadığı heyecan saniye saniye görüntülendi.
Koyunculuk faaliyetlerinin yürütüldüğü Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde koyunlar kuzulamaya başladı. 162 bin küçükbaş hayvanının bulunduğu ilçede, kuzuların otlanmadan gelen annelerini beklediği heyecanlı anlar görüntülendi. Annelerinin gelmesiyle beraber seslerin yükseldiği ahırda, kapının açılmasıyla beraber onlarca kuzu annelerini bulmak için çaba sarf etti. Sürüden gelen koyunların arasında annelerini bulan kuzular, süt emmenin mutluluğunu yaşadı.
Havadan da görüntülenen bu anlar, doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:27:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzuların Annelerine Kavuşma Heyecanı Havadan Böyle Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]