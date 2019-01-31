Kuzuların Anneleriyle Buluşması Havadan Görüntülendi

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da araştırma istasyonunda bakılan kuzuların koyunlar ile buluşma anı havadan görüntülendi.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da araştırma istasyonunda bakılan kuzuların koyunlar ile buluşma anı havadan görüntülendi.



GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak yetiştirilen ivesi koyunların kuzularla buluşması havadan görüntülendi. Araştırma İstasyonunda bakılan 150 kuzunun tek tek anneleriyle buluşma anı renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.



Projede hedef Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak



GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ülkemizin et, süt ihtiyacının artması ve başka nedenlerle yetersiz kalan hayvancılığın canlandırılması amaçlanıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi'nde küçükbaş hayvancılıkta öncelikli olarak ivesi ırkı koyunlar tercih ediliyor. Bu ırkın yıllar içinde bölgeye adaptasyonu ve damak zevkine uygun olması nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Bu proje ile süt ve döl veriminin artırılması hedefleniyor. - ŞANLIURFA

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