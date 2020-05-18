Kuzuların, anneleriyle buluşmasında renkli görüntüler - Son Dakika

Kuzuların, anneleriyle buluşmasında renkli görüntüler

KÜÇÜKBAŞ hayvancılığın önde gelen illerinden biri olan Muş'ta kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

KÜÇÜKBAŞ hayvancılığın önde gelen illerinden biri olan Muş'ta kuzuların koyunlarla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Ağıllarından çıkarılan kuzuların meleyerek bulduğu annelerinden süt emmeleri belgesellik görüntüler ortaya çıkardı. Merkez Çukurbağ köyünde yaşayan İsmail Tuncer ve Bişar Tuncer kardeşler, şubat ayında doğan kuzuları, koyunları ise yaz ayını geçirmek üzere ayrı ayrı meraya götürdü. Merada besiye alınan kuzular ilk kez koyunlarla buluşturuldu. Merkez Çukurbağ köyünde yaşayan İsmail Tuncer ve Bişar Tuncer kardeşler, şubat ayında doğan kuzuları, koyunları ise yaz ayını geçirmek üzere ayrı ayrı meraya götürdü. Merada besiye alınan kuzular ilk kez koyunlarla buluşturuldu. Sabah güneşin doğuşuyla meraya bırakılan koyunlar, otlatıldıktan sonra kuzularını beslemesi için buluşma alanına getirildi. Kapıların açılmasıyla koşuşturan kuzuların anneleriyle buluşma anında renkli görüntüler yaşandı. Mera, koyun ve kuzuların sesleriyle inledi. Meleyerek annelerini bulan kuzular, hemen süt emmeye başladı. Bir süre süt emen kuzular, daha sonra sahipleri tarafından ahıra götürüldü. Çukurbağ köyünde besicilik yapan İsmail Tuncer, hayvancılığın zorluğunun yanısıra böyle güzel görüntülerin de yaşandığını söyledi. Gün boyunca merada bulunan koyunların otlatıldıktan sonra kuzularıyla buluşturulduğunu belirten Tuncer, kuzuların anneleri ile buluşma anını hayranlıkla seyrederken günün yorgunluğunu da üstünden attığını söyledi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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