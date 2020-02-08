Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi - Son Dakika

Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kaplıca Evlerinde Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı.

Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kaplıca Evlerinde Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı.


Yılın 12 ayı dolu olan Kuzuluk İhlas Kaplıca Evleri'nde kar yağışı dolayısıyla tam bir şenlik yaşandı. Şifalı kaplıca suyundan faydalanmak isteyen vatandaşlar okulların açılmasına rağmen kar yağınca konaklamak için Kuzuluk İhlas Kaplıca evlerine gelince yoğun talep yaşandı. Sitenin dört bir yanını kardan adamlarla dolduran çocukların çok eğlendiği görüldü. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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