Görenler telefonuna sarıldı! Oy kabinine bile kuzusuyla birlikte girdi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Görenler telefonuna sarıldı! Oy kabinine bile kuzusuyla birlikte girdi

28.05.2023 11:36

Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor. Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi.

GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER KAYDA ALINDI

Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü. Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullanırken, diğer vatandaşlar ise gülümseten görüntüleri kayda aldı.

MERDİVENDEN İNEN KUZUYU SEVDİLER

Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görenler telefonuna sarıldı! Oy kabinine bile kuzusuyla birlikte girdi - Son Dakika


Son Dakika
14:35 İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı
14:21 Sibel Can, tüylü kıyafetiyle alay konusu oldu: Varilin içinde gibi
14:03 Beylikdüzü'nde CHP'li ve AK Partili okul görevlileri arasında rozet kavgası
13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
13:49 Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı yorumu yapıyor
13:46 Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi?
13:33 Oy pusulasına not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi
13:09 Oy kullanan İmamoğlu, gözdağı verdi: Karşılaştığımız iftiraların peşini bırakmayacağım
13:06 Oğlunu evlendiren Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya, köçeklerle göbek attı
13:05 Mbappe tribündeki genç kadını kanlar içinde bıraktı! Maç sonunda gönlünü almasını bildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2023 14:46:52. #1.12#
SON DAKİKA: Görenler telefonuna sarıldı! Oy kabinine bile kuzusuyla birlikte girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement