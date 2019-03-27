Son Dakika Haberleri: Kvitova Çeyrek Finalde Elendi

Kvitova Çeyrek Finalde Elendi

17 dakika önce

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda kadınların 3 numaralı seribaşı Petra Kvitova, çeyrek finalde karşılaştığı 12 numaralı seribaşı Ashleigh Barty'ye 2-1 yenildi.

Kvitova Çeyrek Finalde Elendi, System.String[]
Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda kadınların 3 numaralı seribaşı Petra Kvitova, çeyrek finalde karşılaştığı 12 numaralı seribaşı Ashleigh Barty'ye 2-1 yenildi.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 2 numarası Çek Petra Kvitova ile dünya sıralamasının 11. basamağındaki Avustralyalı Ashleigh Barty karşılaştı.

İlk seti 7-6 Barty, ikinci seti ise 6-3 Kvitova'nın kazanmasıyla, final setine gidildi. Son sette rakibine 6-2 üstünlük kuran Barty, korttan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayan Kvitova, bu sonuçla dünya sıralamasının zirvesine çıkma fırsatını da tepti.

Kariyerinde henüz klasmanın ilk sırasını göremeyen Çek tenisçinin, Naomi Osaka'nın 3. turda elenmesinin ardından yakaladığı bu şansı değerlendirmesi için en azından finale yükselmesi gerekiyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Spor
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