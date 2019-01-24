Kvitova'nın Rakibi Osaka Oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Karolina Pliskova'yı 2-1 mağlup eden Japon Naomi Osaka, finale çıktı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Karolina Pliskova'yı 2-1 mağlup eden Japon Naomi Osaka, finale çıktı.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde tek kadınlar yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile geçen yılın ABD Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya geldi.



Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 53 dakika süren mücadelede rakibini 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Osaka, adını finale yazdırdı.



Çek Petra Kvitova ile Japon Naomi Osaka arasındaki final maçı, 26 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

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