KVKK'dan Facebook'a 1,6 milyon TL para cezası
1 saat önce
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'Başkasının Gözünden Gör' uygulaması üzerinden gerçekleşen veri ihlali nedeniyle Facebook'a 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'Başkasının Gözünden Gör' uygulaması üzerinden gerçekleşen veri ihlali nedeniyle Facebook'a 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:46
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