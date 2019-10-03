Son Dakika Haberleri: KVKK'dan Facebook'a 1,6 milyon TL para cezası
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KVKK'dan Facebook'a 1,6 milyon TL para cezası

1 saat önce

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'Başkasının Gözünden Gör' uygulaması üzerinden gerçekleşen veri ihlali nedeniyle Facebook'a 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

KVKK'dan Facebook'a 1,6 milyon TL para cezası, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'Başkasının Gözünden Gör' uygulaması üzerinden gerçekleşen veri ihlali nedeniyle Facebook'a 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Facebook, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:46 
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