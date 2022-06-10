KVKK'den Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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KVKK'den Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı

10.06.2022 17:22
KVKK'den Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, "Ülkemiz evrensel hukuk değerlerine sadık kalarak veriden değer üretebilen teknolojileri desteklemekte, veri temelli ekonominin gereklerinin bilinciyle, kişisel verilerin korunması alanında önemli gelişmeler kaydetmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, "Ülkemiz evrensel hukuk değerlerine sadık kalarak veriden değer üretebilen teknolojileri desteklemekte, veri temelli ekonominin gereklerinin bilinciyle, kişisel verilerin korunması alanında önemli gelişmeler kaydetmektedir." ifadesini kullandı.

KVKK'den yapılan açıklamaya göre, KVKK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Farkındalık ve Bilgilendirme Projesi" kapsamında Bursa'da "Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Açıklamaya göre, KVKK Başkanı Bilir toplantıda yaptığı konuşmada, projeyle ticaret ve sanayi odalarının personel ve üyelerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirilmesi, kişisel veriler ve veri mahremiyeti konusunda farkındalığın artırılması ile kişisel veri güvenliğinin önemine dikkat çekilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kişisel verilerin korunmasının önemini vurgulayan Bilir, şöyle devam etti:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin belirli kurallar dahilinde yani hukuka uygun şekilde işlenmesini öngörmüştür. Bu nedenle kişisel veriler, hukuka uygun bir şekilde meşru amaçlar için işlenmeli, gerektiğinde güncelliği sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra amaçla sınırlılık ve ölçülülük gibi kanunda sayılan ilkelere riayet edilmeli, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir."

"Ülkemiz önemli gelişmeler kaydetmektedir"

Teknolojik gelişmelerin, kişisel verilerin korunması alanını etkilediğini, kanunun kişisel verilerin korunması hakkı ile veri temelli ekonomi arasında denge gözettiğini dile getiren Bilir, şunları kaydetti:

"Teknoloji, insan hayatını kolaylaştıran, insanlığın ufkunu açan ve insanlığa yön veren vazgeçilmez unsurlardandır. Teknolojiden yararlanırken gözetilmesi gereken temel hususlardan biri de insan kalabilme idealidir. İnsan kalabilme idealini gerçekleştirmenin yolu ise teknolojinin mahremiyeti koruyacak şekilde tasarlanmasıdır.

Bu sayede hem temel hak ve özgürlüklere saygılı olunacak hem de veri temelli ekonomide daha rekabetçi bir noktaya ulaşılacaktır. Ülkemiz, evrensel hukuk değerlerine sadık kalarak veriden değer üretebilen teknolojileri desteklemekte, veri temelli ekonominin gereklerinin bilinciyle, kişisel verilerin korunması alanında da önemli gelişmeler kaydetmektedir."

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Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, KVKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KVKK'den Farkındalık ve Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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