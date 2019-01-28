Son Dakika Haberleri: Kvkk'den Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Kamu Spotu

Kvkk'den Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Kamu Spotu

2 saat önce

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca, (KVKK) kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasının taşıdığı önemi anlatan kamu spotu hazırlandı.

Kvkk'den Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Kamu Spotu, System.String[]
Kişisel Verileri Koruma Kurumunca, (KVKK) kişisel verilerin ve mahremiyetin korunmasının taşıdığı önemi anlatan kamu spotu hazırlandı.

KVKK'den yapılan açıklamaya göre, kamu spotunda, kişisel verilerin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Farklı yaş gruplarından insanların hayatından kesitlerin de yer aldığı kamu spotunda, şunlara yer verildi:

"Kişisel veriler, bizi biz yapan en değerli hazinemizdir. Bizleri kişi haline getiren, bizlere statü kazandıran... Hayatımızın iyi anlarında da zor anlarımızda da kişisel verilerimiz hep bizimledir. Hayatımızın her aşamasında yer alan verilerin güvenliğinin sağlanması ve mahremiyetin korunması büyük önem taşımaktadır. Kişisel verileriniz artık anayasal güvence altında."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:49 Kaynak: AA

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