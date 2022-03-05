KVKK, Martı'nın veri ihlali bildiriminde bulunduğunu duyurdu - Son Dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), elektrikli scooter hizmeti sunan Martı'da veri ihlali yaşandığını açıkladı. Sistemine yetkisiz kişiler tarafından erişildiğini rapor eden Martı, ihlalden kaç kişinin etkilendiğini şuan için bilmediğini belirtiyor.

Sahilde, sokakta hatta evimizin önünde bile karşımıza çıkarak hayatımızın içine yerleşen Scooter kiralama şirketi Martı İleri Teknoloji AŞ firması, ihlalin 27 Şubat 2022 Pazar günü gönderilen bir e-posta ile tespit edildiğini aktardı ve kaç kişinin bu ihlalden etkilendiğini bilmediğini belirtti.

KVKK'nın Martı tarafından sağlanan veri ihlal bidiriminin özeti;

Veri sorumlusu sistemlerine yetkisiz kişi/kişiler tarafından erişilmesi suretiyle veri ihlalinin gerçekleştiği,

Veri ihlalinin yetkisiz erişen kişi/kişiler tarafından iletilen e-posta üzerine 27.02.2022 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve kişi sayısının henüz belirlenemediği,

İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin henüz belirlenemediği,

İhlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiği ifadeleri kullanıldı.