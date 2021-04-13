KWORKS'ün 2021 yılı hızlandırma programlarına seçilen girişimler belli oldu - Son Dakika

KWORKS'ün 2021 yılı hızlandırma programlarına seçilen girişimler belli oldu

13.04.2021 14:29
KWORKS'ün 2021 yılı hızlandırma programlarına seçilen girişimler belli oldu, System.String[]

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS, hızlandırma programları düzenleyerek girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor.

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS, hızlandırma programları düzenleyerek girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KWORKS Hızlandırma, KWORKS Ön Hızlandırma, KWORKS Derin Teknoloji ve KWORKS Kampüs Ön Hızlandırma olmak üzere 4 farklı programa seçilen girişimler belli oldu. 23 girişimin yer aldığı KWORKS'21 programında yer alan girişimlerin yüzde 65'ini SaaS ve derin teknoloji girişimleri, yüzde 35'ini ise web/mobil uygulama girişimleri oluşturdu.

Teknolojik girişimleri destekleyen Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi, düzenleyeceği hızlandırma programları ile teknoloji-tabanlı girişimlerini ölçeklemek isteyen girişimcilere ileri seviye girişimcilik eğitimleri, birebir mentorluk desteği ve program kapsamında potansiyel müşteriler ve yatırımcılarla buluşma imkanı sunuyor. Eğitim, mentorluk, teknolojik altyapı, hukuk danışmanlığı gibi desteklerle iş modelini ispatlamış girişimlerin hızla ölçeklenmelerini sağlayan Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS'ün 2021 yılı programları başladı.

KWORKS'21 Hızlandırma Programı'na seçilen girişimler şöyle:

"Alloy Additive: Robotik kol ve kaynak teknolojilerinin entegrasyonu ile 3 boyutlu metal yazıcı geliştiren ve oluşturulacak cihaz ile büyük boyutlu havacılık metallerinin katmanlı imal edilmesini amaçlayan bir derin teknoloji girişimidir.

Emarkan: Kendi markasını yaratmak isteyenler ile üreticileri buluşturan bir pazar yeri platformudur.

Jetlexa: Sözleşme yönetimi ve belge otomasyon çözümleriyle sözleşme süreçlerindeki iş akışlarının ve risklerin kontrol edilmesini kolaylaştıran, imzalama öncesi süreyi kısaltarak ekipler arasında uyumluluğu artıran bir girişimdir.

Manjo: Farklı sipariş seçenekleri ile yenilikçi bir yeme-içme deneyimi sunan ve restoranlara dijitalleşme sürecinde yardımcı olan yönetim platformudur.

Petify: Evcil hayvan sahipleri ve hizmet sağlayıcılarını bir araya getirerek ekosistemin ihtiyaçlarına yönelik çoklu inovatif çözümler geliştiren teknoloji odaklı sosyal girişimdir.

RTEX: Kumaş artıklarının tekrar kullanımı için tekstil sektöründe yer alan işletmelere, sürdürülebilir ve kazançlı bir sistem sunan dijital tekstil atık yönetim platformudur.

VulnHero: IT güvenliğini önemseyen kurumların proaktif siber güvenlik risk yaklaşımlarını geliştiren ve saldırganlardan hızlı olmalarına yardımcı olan SaaS ürünüdür."

KWORKS'21 Ön Hızlandırma Programı'na seçilen girişimler ise şöyle:

"Akıllı Nakliyat: Nakliye sektöründe taşıyıcılarla yük sahiplerini buluşturan, yük bulmayı ve taşımayı optimize eden, nakliye kurumlarına iş takip platformu sağlayan ve süreçlerden veri üretimi yapan bir platformdur.

Bridgesoft: Derin öğrenme ve görüntü işleme teknolojileri ile tarım makinelerinin operasyonel verimliliğini artıran girişimdir.

TheClico: Markalar hakkında farklı platformlar üzerinden gelen müşteri geri bildirimlerini doğal dil işleme ve makine öğrenmesi modelleriyle analizleyerek anlık olarak dashboard arayüzüne toplayan bir online itibar yönetimi yazılımıdır.

Güven İstanbul: Yurttaşların olası İstanbul depremini hazırlıklı bir şekilde karşılayabilmeleri hedefiyle yapılanan dijital bilgi paylaşım platformudur.

Ixion: Temassız akıllı kartlara parmak izi sensörü entegre ederek geçiş, ulaşım ve ödeme sistemlerinde KVKK'ya uygun biyometrik doğrulama sağlayan girişimdir.

İsim Şehir Hayvan: Modern dünyada bireylerin erken yaşlarda kazanması gereken, eğitim sistemi içerisinde yer verilmeyen, analitik problem çözme, dijital dünyaya adaptasyon ve iletişim gibi yetenekleri kazanmasını sağlayacak online eğitim platformudur."

Derin teknoloji girişimleri

Akademisyenler tarafından kurulan validasyon aşamasındaki derin teknoloji girişimlerine yönelik ön hızlandırma programı olan KWORKS'21 Derin Teknoloji Programı'na seçilen ve paylaşılan girişimler şöyle:

"Actinfly: Endüstriyel ve altyapı tesisleri varlıklarının insan erişiminin zor ve riskli olduğu alanlarında drone kullanarak daha güvenli, ekonomik ve verimli muayene çözümleri sunan girişimdir.

CollaFIB: Iskarta deniz kaynakları kullanılarak üretilen, kolajen içerikli yara kapatıcı sünger ve nanofiber bezleri üreten girişimdir.

DeHealth: Geliştirdiği uygulama ve yeni nesil tanı kitleri aracılığı ile kullanıcılarına hastaneye gitmeden tahlil yaptırabilmenin kolaylığını sunan girişimdir.

MIQRHONE: Migren hastalarına yan etkisiz, acısız ve kaliteli bir yaşam sunan, mikroiğne teknolojisine dayalı transdermal uygulamalı ağrı kesici banttır.

OlSilO: İlaç, petrokimya, gıda sektörlerinde ve ayrıştırma teknolojilerinde kullanılan gözenekli silika parçacıkların; yüzey alanı, gözenek yapısı, parçacık boyutu ve morfoloji parametrelerinin kolay kontrolünü sağlayan, yalın ve hızlı, patentli özgün sentez metodu sayesinde müşterilerine fayda-maliyet avantajı sağlayan girişimdir."

Koç Üniversitesi öğrenci ve mezunları tarafından kurulan, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli oluşturma potansiyeline sahip erken aşama girişimlere yönelik ön hızlandırma programı olan KWORKS'21 Kampüs Ön Hızlandırma Programı'na seçilen girişimler ise şunlar:

"KUTU: Tip 1 diyabetli bireylere otomatik insülin enjeksiyonu yaparak, hastalığın yönetimini kolaylaştıran akıllı insülin pompa sistemi üreten girişimdir.

LogEx: e-ticaret üzerinden perakende olarak satış yapan firmaların, beklenmedik ürün iadelerinden kaynaklanan kar kaybını analitik çözümler ile geri kazandıran bir teknoloji girişimidir.

NOV/AI: Kripto paralarla ilgili sosyal medyadaki verileri yapay zekayla analiz eden ve yatırımcı profillerine özel tavsiyeler veren bir robo-danışmanlık uygulamasıdır.

ReCool Technologies: Çevreci anlayışla bakterileri yok edebilen PLC tabanlı mobil makinesi ile CNC tezgahlardaki soğutma sıvılarını filtre ederek üretime geri kazandıran girişimdir."

Koç Üniversitesi, Girişimcilik, Kampüs, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KWORKS'ün 2021 yılı hızlandırma programlarına seçilen girişimler belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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