Son Dakika Haberleri: KYB Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire
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KYB Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire

1 saat önce

Kürdistan Yurtseverler Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire'nin basın açıklaması Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire, Kerkük'e yeni bir valinin seçilebilmesi için sadece Kürt partilerin anlaşmasının yeterli olmadığını, başta...

Kürdistan Yurtseverler Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire'nin basın açıklaması Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Dış İlişkiler Sorumlusu Sadi Ahmed Pire, Kerkük'e yeni bir valinin seçilebilmesi için sadece Kürt partilerin anlaşmasının yeterli olmadığını, başta Bağdat yönetimi olmak üzere kentteki tüm unsurların onayının gerektiğini söyledi.

Pire, partisinin güçlü tabana sahip olduğu Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında Kerkük'te yeni bir valinin seçilmesi ve KYB'nin 5 yıldır düzenleyemediği kongre hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kerkük, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:06 Kaynak: AA
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