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KYB içerisindeki gerilimin ardından Eş Başkan Lahur, yetkilerini diğer Eş Başkan Talabani'ye devretti - Son Dakika

KYB içerisindeki gerilimin ardından Eş Başkan Lahur, yetkilerini diğer Eş Başkan Talabani'ye devretti

17.07.2021 13:39
KYB içerisindeki gerilimin ardından Eş Başkan Lahur, yetkilerini diğer Eş Başkan Talabani'ye devretti, System.String[]

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) eş başkanları arasında yaşanan gerilimin ardından Eş Başkan Lahur Şeyh Cengi Talabani'nin, tüm yetkilerini partinin diğer Eş Başkanı Bafıl Talabani'ye devrettiği bildirildi.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) eş başkanları arasında yaşanan gerilimin ardından Eş Başkan Lahur Şeyh Cengi Talabani'nin, tüm yetkilerini partinin diğer Eş Başkanı Bafıl Talabani'ye devrettiği bildirildi.

KYB siyasi bürosundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da toplanan siyasi büro üyeleri, partinin eş başkanlarıyla ilgili karar aldı.

Bu karara göre KYB Eş Başkanı Lahur, tüm yetkilerini diğer Eş Başkan Bafıl Talabani'ye devretti. Söz konusu kararın bugünden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Süleymaniye merkezli KYB'de son günlerde partinin eş başkanları arasında yaşanan gerilim sonucu, KYB'nin İstihbarat Kurumu (Zanyari) ve Terörle Mücadele Biriminde Lahur Talabani'ye yakın olduğu belirtilen sorumlular değiştirilmişti.

15 Temmuz, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KYB içerisindeki gerilimin ardından Eş Başkan Lahur, yetkilerini diğer Eş Başkan Talabani'ye devretti - Son Dakika


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